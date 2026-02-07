CHP’li belediyeler önlem almıyor vatandaş ölüyor

zmir'in Torbalı ilçesinde yağmur nedeniyle suyla dolan İZBAN altgeçidi, kamyonet sürücüsü Mehmet Ekinci'ye (52) mezar oldu. İzmir'de yağış nedeniyle geçtiğimiz yıllarda defalarca ölümler yaşandı. Sel nedeniyle yitirilen canlara duyarsız kalan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan facialardan ders almadığı için bir vatandaşımız daha sel sularına kapılarak öldü. Korkunç olay, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN altgeçidinde meydana geldi. Mehmet Ekinci (58) yönetimindeki araç, yağış nedeniyle su birikintisinin oluştuğu altgeçitten geçmek istedi. Sürücüsünün geçiş yapmaya çalıştığı sırada aracıyla mahsur kaldı. Kısa sürede sulara gömülen aracı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, sulara gömülen aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SU BASINÇ YAPTI

Görgü tanıklarından evli, 3 çocuk babası Ozan Özsoy, "Yollar sağanak yağmur nedeniyle suyla dolduğundan kötü vaziyetteydi. Su basınç yapınca da kapıyı açamayıp mahsur kalmış. Daha önce orada oğlum okula giderken, servis aracı yarıya kadar suyun içinde kaldı. Arkadaşım oğlumu omzuna alarak oradan çıkardı" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu elim hadise, bilinen risklere rağmen önlemleri almayan, yerel yönetim anlayışının acı bir sonucudur" dedi.





1 KİŞİ SELE KAPILDI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte ilerlemek neredeyse imkânsız hale geldi. Osmaniye'de akşam saatlerinde baba evinden çıkarken aracıyla sele kapılan ve sürüklenen Zekeriya Şahin kayboldu. Aracı bulunan Şahin'in yakın bölgede cansız bedeni bulundu.