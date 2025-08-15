CHP’li belediyelerin klasiği: Toplanmayan çöpler! Vatandaşlar isyan etti: Bu rezilliktir

"ÇİLE ÇEKİYORUZ"

Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan belediye ekiplerine sitem ederek, şöyle konuştu:

"Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?"