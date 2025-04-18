CHP’li belediyenin bakımevinde 3 yaşındaki çocuk kapı dışarı edildi

F.P. isimli öğretmen bir anne, çalışan bir ebeveyn olarak oğlunu güvenle bırakabileceği bir yer ararken CHP'li Efeler Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevi'ne kayıt yaptırdı. Ancak 15 Nisan tarihinde, çocuğunun eşyalarının apar topar dışarı bırakıldığını ve bakımeviyle ilişiğinin kesildiğini öğrendi. Aileye konuyla ilgili herhangi bir yazılı açıklama ya da resmi belge sunulmadı.

GÜVENİM SARSILDI

Süreç hakkında konuşan anne F.P., yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Ben bir anneyim, aynı zamanda bir öğretmenim. Her gün öğrencilerime ulaşmak için okula giderken, kendi çocuğumu gönül rahatlığıyla bırakabileceğim bir yer aradım. Ancak bu süreçte güvenim sarsıldı. Oğlum sistematik olarak dışlandı, suçlandı ve sonunda hiçbir belge verilmeden, akşam eşyaları kapıya bırakılarak okuldan uzaklaştırıldı."

AKRAN ZORBASI İFADESİ

F.P., oğlunun ilk dönem karnesinde "akran zorbası" ifadesinin yer aldığını belirterek, bu etiketi görünce yıkıldığını ve çocuğunun damgalandığını fark ettiğini söyledi. Mart ayında verdiği ilk dilekçeye yanıt alamadığını, süreç boyunca hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini de aktardı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI



CHP'li Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Açıklamaya konu olan sözde haberlerdeki iddialar ise tamamıyla gerçek dışıdır. Ebeveyn F.P.'nin söylemlerinin aksine, çocuğumuzun şiddete olan eğilimi geçtiğimiz yıl Ekim ayında yani yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcından kısa süre sonra öğretmenlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Durum, hiç vakit kaybetmeden aileye bildirilmiş ve çözümü konusunda gerekli tüm bilimsel tavsiyeler ebeveynlere iletilmiştir. O günden bu yana yaşanan süreçte çocuğumuzun pedagog destek süreci de titizlikle takip edilmiş ve merkezimizdeki eğitimi de sürmüştür. Pedagogla yapılan görüşmelerde ise sürecin takip edilmediği, tedavi seanslarının sıklıkla aile tarafından aksatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu konu özelinde de aileye uyarı ve tavsiyelerde bulunulmasına rağmen dikkate alınmamıştır. Ekim ayından beri hem öğretmenlerimiz hem de pedagog desteğine rağmen çocuğumuzun şiddet eğilimi ne yazık ki artarak devam etmiştir. Bu durumu yansıtan tüm davranışlar, fotoğraflı ve videolu olarak tutanakla belgeli şekilde kayıt altına alınmış ve aile her defasında durumdan haberdar edilmiş, tutanaklar aile ile paylaşılmıştır. Sürecin olumlu yönde ilerlememesi durumunda ise çocuğumuzun kurumla ilişkisinin kesileceği de aileye birçok kez iletilmiştir. Üzülerek belirtiyoruz ki çocuğumuzun durumunun iyileşmemesi üzerine, diğer öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığını korumak, gelişimlerini olumsuz etkilememek adına çocuğumuz ile kurumumuz arasındaki ilişki kesilmiştir. F.P.'nin söylemlerinde yer alan çocuğun eşyalarının poşetle kapıya bırakıldığı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Ebeveyn F.P. ilişiğin kesilme kararının kendisine bildirilmesinin ardından kurumumuza yolladığı özür mektubunda çocuğunun yeniden kuruma alınmasını istemiş fakat bu talep yukarıda belirtilen haklı sebeplerce reddedilmiştir. F.P. bu kez tarafımıza defalarca kez tehdit içerikli mesajlar göndermiş ve aramalarda bulunmuştur. Arama ve mesaj içeriklerinin tamamı kayıt altındadır. Takdir etmek gerekir ki, Gündüz Bakımevlerimizde geleceğe hazırlanan tüm çocuklarımızın ruh ve beden sağlığının sorumluluğu bize aittir. Çocuklarımızın gelişimine zarar verebilecek davranışlarda bulunan öğrencilerimiz ile ilişkimizin kesileceği de kayıt sözleşmesinin 20'nci maddesinde apaçık belirtilmiş ve ailelerin ıslak imzalı onayları alınmıştır. Gündüz Bakımevlerimizde görevlerini layıkıyla yapan ve tüm öğrencilerine anne şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerimize atılan bu iftiranın sahipleri hakkında hukuki süreç en kısa sürede başlatılacaktır" denildi.