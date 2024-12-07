CHP’li Belediyenin barınağında skandal! Aç bırakılan köpekler birbirini yedi

"GÖREVİ BIRAK" ÇAĞRISI YAPTI

Bursa'da geniş yankı bulan skandal olay sonrası Siyasi Parti temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinden de arka arkaya tepkiler yağdı. MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin, "Gemlik Belediyesi ve Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren'in himayesinde yaşanan bu vahşet artık sınırları aşmış ve sabrımızı taşırmıştır. Gemlik'in itibarı, yaşanan olaylarla her gün zarar görmektedir. Gemlik Belediyesini oyun parkına çeviren, yap-boz yöntemiyle idarecilik yaptığını zanneden iş bilmezlere yakışan bu saatten itibaren onurlu bir şekilde görevi bırakmasıdır" dedi.