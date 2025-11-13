Haberler Yaşam Haberleri CHP'li belediye skandalda boyut atladı: Görüntüler mide bulandırdı! Dışkılar araçların üzerine kadar sıçradı
Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:13 Son Güncelleme: 13.11.2025 12:20

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü, mahalleliyi öfkelendirdi. Yollara ve park halindeki araçlara dışkı sıçraması vatandaşların tepkisine neden oldu. Skandalın ardından vatandaşlar, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin altyapı ve kanalizasyon ihmallerine isyan etti.

Yaşam
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin skandalı pes dedirtti. Mahalle sakinleri, böylesi hijyen skandalının 2025 yılında hala yaşanabiliyor olmasına sert tepki gösterdi.

"ARABALARIN ÜZERİNE İNSAN DIŞKISI SIÇRIYOR, YOLLAR KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Bir vatandaş, aracının üzerine sıçrayan dışkıyı görünce şunları söyledi: "Olacak iş değil! Yıl olmuş 2025, hâlâ bu rezilliği yaşıyoruz. Hürriyet Mahallesi'nde arabaların üzerine insan dışkısı sıçrıyor, yollar kokudan geçilmiyor. Büyükşehir Belediyesi de, Süleymanpaşa Belediyesi de ortada yok! Bu ne rezalet arkadaş?"

Olayın ardından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne çağrıda bulunan mahalle halkı, yetkililerin mahalleye uğramamasından şikâyetçi...

Özellikle altyapı sorunlarının uzun süredir devam ettiğini belirten bölge sakinleri, durumu "sistemsizlik, ilgisizlik ve utanç" olarak nitelendirdi.

Vatandaşlar bir an önce temizlik, altyapı ve kanalizasyon denetimlerinin artırılmasını isterken, belediyelerin suskunluğu tepkiyle karşılandı. Mahallede tedirginlik sürüyor.

