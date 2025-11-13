CHP’li belediye skandalda boyut atladı: Görüntüler mide bulandırdı! Dışkılar araçların üzerine kadar sıçradı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin skandalı pes dedirtti. Mahalle sakinleri, böylesi hijyen skandalının 2025 yılında hala yaşanabiliyor olmasına sert tepki gösterdi.

"ARABALARIN ÜZERİNE İNSAN DIŞKISI SIÇRIYOR, YOLLAR KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Bir vatandaş, aracının üzerine sıçrayan dışkıyı görünce şunları söyledi: "Olacak iş değil! Yıl olmuş 2025, hâlâ bu rezilliği yaşıyoruz. Hürriyet Mahallesi'nde arabaların üzerine insan dışkısı sıçrıyor, yollar kokudan geçilmiyor. Büyükşehir Belediyesi de, Süleymanpaşa Belediyesi de ortada yok! Bu ne rezalet arkadaş?"

Olayın ardından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne çağrıda bulunan mahalle halkı, yetkililerin mahalleye uğramamasından şikâyetçi...