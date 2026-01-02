CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden işten atılan işçi işe iadesi yapılana kadar süresiz açlık grevine başladı

CHP'li Beşiktaş belediyesinden işten atılan açlık grevi yapan Mehmet Şencan, 2024 yılında Beşiktaş Belediyesinde aşevi yemek dağıtım personeli olarak işe başladı. Ev ev dolaşıp yemek dağıtan Şencan 1999 tarihinde kız çocuklarının eğitim Hakk'ı ve bilimsel akademik eğitim hakkı istemiyle yapılan demokratik bir yürüyüşe katıldığı gerekçesi ile 2024 yılında işten atıldı. Hukuksuzca işten atıldığını belirten Mehmet Şencan 2024 yılında mahkemeye başvurarak işe iade davasını kazandı. Fakat davayı kazanmasına rağmen Beşiktaş Belediyesi kararı istinafa taşıyarak haklarını iade etmemek için mücadele verdi.

Beşiktaş Belediyesi'nden haksızca ve hukuksuzca işten atıldığını belirten Mehmet Şencan tekrar işine iadesinin yapılması için defalarca eylem yaptı. Fakat Bu işe iade isteklerine CHP İstanbul İş Başkanlığı ve Beşiktaş Belediyesi duyarsız kaldı. İşten atılan ve iadesi yapılmayan Mehmet Şencan, Beşiktaş Belediyesi mağduru işçisi bunun tek sebebinin CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Beşiktaş Belediyesi'nin olduğunu belirterek yeni yıl öncesi Beşiktaş Belediye binası önünde süresiz açlık grevine başladı. Belediye hukuki hakkını iade edip işe kabul edene kadar Belediye önündeki süresiz açlık grevine devam edeceğini belirterek, "Ben demokratik hakkımı kullanarak 1999 yılında kız çocuklarının eğitim hakkı ve bilimsel akademik eğitim hakkı istemiyle yapılan demokratik bir yürüyüşe katıldım Fakat Beşiktaş belediyesi 25 yıl önce katıldığım bu eylemi gerekçe göstererek beni işten attı.

Bunun tek sorumlusu CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Beşiktaş Belediye yönetimidir. 2024 yılında hukuksuzca işten atıldım. İle iade davamı kazanmama rağmen kararı istinafa taşıyıp haklarımı iade etmemek için her şeyi yapan belediye yönetimi haklarımı iade edene kadar süresiz açlık grevi sürecektir. Bu bize şimdi Saraçhane'de tutuklanan gençlerin gelecekte bu durum emsal teşkil edilip iş verilmeyeceğini gösteriyor. Bu hukuksuz karar sona erdirilip işe iadem yapılıncaya kadar Belediye önünde açlık grevime devam edeceğim" dedi.