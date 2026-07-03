CHP’li Buca Belediyesi’nde deprem: Başkan Yardımcısı görevden alındı!

Buca Belediyesi'nde Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Hüseyin Benzer yeni yapılanmaya gitti.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe başkan yardımcılığı görevinden alındı. CHP grubundan meclis üyelerinden Çetin Dur, Eşref Çakır, İsmail Yüzer ve Fevzi Aksünger başkan yardımcısı olarak atandı. Belediyedeki görev değişikliği büyük ses getirdi. Görevden alınan Taş, uzun yıllar CHP Buca'da kadın kolları başkanı olarak görev yapmıştı. Taş'ın görevden alınması ilçe örgütümde de huzursuzluk yarattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör