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Giriş Tarihi: 3.07.2026 20:30

CHP’li Buca Belediyesi’nde deprem: Başkan Yardımcısı görevden alındı!

CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce tutuklanıp ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından mecliste yapılan oylama ile Duman’ın yerine vekaleten seçilen Hüseyin Benzer görevine hızlı başladı. Benzer, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe’yi görevden aldı. Çetin Dur, Eşref Çakır, İsmail yüzer ve Fevzi Aksünger başkan yardımcısı olarak atandı. Taş uzun yıllar Buca İlçe Kadın Kolları başkanlığı görevini yürütmüştü.

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CHP’li Buca Belediyesi’nde deprem: Başkan Yardımcısı görevden alındı!
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Buca Belediyesi'nde Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Hüseyin Benzer yeni yapılanmaya gitti.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe başkan yardımcılığı görevinden alındı. CHP grubundan meclis üyelerinden Çetin Dur, Eşref Çakır, İsmail Yüzer ve Fevzi Aksünger başkan yardımcısı olarak atandı. Belediyedeki görev değişikliği büyük ses getirdi. Görevden alınan Taş, uzun yıllar CHP Buca'da kadın kolları başkanı olarak görev yapmıştı. Taş'ın görevden alınması ilçe örgütümde de huzursuzluk yarattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BUCA

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CHP’li Buca Belediyesi’nde deprem: Başkan Yardımcısı görevden alındı!
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