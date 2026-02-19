CHP’li Buca Belediyesinde krizler bitmiyor! Önce işçiler şimdi de memurlar sokağa indi

Yerel seçimlerden bu yana geçen 2 yıllık süreçte hayata geçirdiği projeler yerine alacaklarını alamayan işçilerin yaptığı iş bırakma eylemleri ile gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Buca Belediyesinde şimdi de memur krizi patlak verdi.

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

Belediye yönetimi ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği her ay maaşlarla birlikte memurlara ödenmesi gereken Sosyal Denge Tazminatı 7 aydır ödenmeyince belediyede örgütlü sendika ile işveren arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

HER GÜN EYLEM

Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu şube yönetimi ödeme krizinin ardından eylem kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 19 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren her gün saat 11.00 ile 12.30 saatleri arasında eylem yapılacağı duyuruldu. Sendika belediye yönetiminden somut ve takvime bağlanmış bir ödeme planı talep etti. Kazanılmış haklar teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan sendika yönetimi, ödemelerde yaşanan aksamalardan ötürü memurların büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda maaşlarını alamayan Buca Belediyesine bağlı Buca Mar Şirketinde çalışan yaklaşık 1800 işçi, iş bırakma eylemleri gerçekleştirmiş, ilçe sokakları toplanmayan çöpler nedeniyle mikrop yuvası haline dönüşmüştü. Eylemler sırasında belediye yönetimi işçilerin örgütlü olduğu sendikaya defalarca ödeme takvimi sunsa da her seferinde işçiye verilen sözler havada kalmıştı. İşçilerin Şubat ayı başında yaptıkları son iş bırakma eylemi sonrası belediye yönetimi bankadan kredi çekip işçi alacaklarını ödemiş, eylemler şimdilik sora ermişti.