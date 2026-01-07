CHP’li Buca Belediyesinde skandal skandal üstüne! CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı belediyeden maaş alıyor

GENEL MERKEZ OTORİTESİNİN VERDİĞİ RAHATLIKLA MI PHUKET ADASINA GİTTİNİZ?

Mecliste söz alan Sevil; "O gün sizi Tayland'ın Phuket Adasından buraya getiren kamuoyu baskısını oluşturan Buca ve Türk halkına teşekkür ediyorum. O baskı olmasa uçağa binip buraya gelmeyecektiniz. Yılbaşı itibarıyla da belediye başkanlığınızın gerektirdiği işleri de yapmaya başlamayacaktınız. Sizin işçiniz 3 derece soğukta bekliyorken, kusura bakmayın 1 yıl önce de planlamış olsanız o tatile gidemezsiniz. Burada görevli bıraktım diyerek gidemezsiniz. Genel Merkez otoritesinin verdiği rahatlıkla mı gittiniz? Buradan sorumlu sizsiniz. Durumu normalleştiremezsiniz. Kamuoyunun sizden beklediği bence sade bir özürdü." dedi. Duman'ın eleştirilere yanıt vermemesi dikkat çekti.

Türkiye gündemine oturan Phuket Adası skandalı hafızalardaki tazeliğini korurken AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez'den 'yok artık' denecek bir iddia daha geldi. Mecliste konuşan Balyemez. CHP'li bazı isimlerin Buca Belediyesi'nde "bankamatik personel" olduğunu iddia etti. Balyemez'in gündeme getirdiği isimler arasında CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun da yer aldı.