CHP’li Buca Belediyesi’nde sular durulmuyor: Bin 800 işçinin Ocak ayı maaşları yatmadı!

Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:38

CHP’li Buca Belediyesi yine karıştı. Geçtiğimiz hafta 7 aydır maaşlarla birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için her gün eylem kararı alan memurlar, eylemlerine devam ederken işçilerden de kötü haber geldi. Buca Belediyesi’ne bağlı Buca-Mar Şirketinde çalışan yaklaşık bin 800 işçinin 15 Şubat’ta yatması gereken Ocak ayı maaşları yatmadı. Belediye yönetiminden ödemenin ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken belediyenin sendikaya Ocak ayı maaşları ile ilgili somut bir ödeme planı sunmaması halinde işçilerin yeniden iş bırakma eylemlerine başlayabileceği iddia edildi. Şubat ayı başında belediye çatısı altında çalışan yaklaşık 1800 işçi, fazla mesai ve sosyal haklarını alamadıkları için iş bırakma eylemi yapmış 2 gün süren eylemlerin ardından işveren kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacaklarını hesaplara yatırınca eylem sona ermişti.

İçine düştüğü borç batağından bir türlü kurtulamayan CHP'li Buca Belediyesinde eylemsiz gün geçmiyor. Geçtiğimiz hafta, maaşlarla birlikte yatan sosyal denge tazminatlarını 7 aydır alamadıkları için her gün saat 11.00 ile 12.30 saatleri arasında belediye binası önünde basın açıklaması ile birlikte eylem kararı alan memurlardan sonra bir kötü haber de işçilerden geldi.

OCAK AYI MAAŞLARI YATMADI

Buca Belediyesi'nin, Buca Mar Şirketinde çalışan yaklaşık 1800 işçinin 15 Şubat'ta yatması gereken Ocak ayı maaşlarını yatırmadığı öğrenildi. Belediye yönetiminin ödenmeyen maaşlarla ilgili bir takvim açıklamaması işçilerin örgütlü olduğu sendikada büyük huzursuzluk yarattı.

SENDİKA İŞVERENLE GÖRÜŞÜP AÇIKLAMA YAPACAK

Yaşanan şok gelişme sonrası belediyenin Buca Mar Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetiminin gün içinde işverenle görüşme yapacağı öğrenildi.

İŞ BIRAKMA EYLEMLER YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Şimdi tüm gözler işverenle sendika arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Eğer belediye yönetimi görüşmede ödenmeyen Ocak ayı maaşlarına ilişkin bir ödeme takvimi sunamazsa sendikanın iş bırakma eylemlerine bir yenisini daha ekleyebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.

GEÇEN HAFTA DA İŞ BIRAKMIŞLARDI

Buca Belediyesi işçileri geçtiğimiz hafta fazla mesai ve sosyal hakları ödenmediği için iş bırakma kararı almıştı. 2 Gün süren iş bırakma eyleminin ardından belediye yönetimi kişi başı 50 bin lirayı bulan alacakları hesaplara yatırmıştı. Bunun üzerine belediyede örgütlü sendika da iş bırakma eylemlerinin sona erdiğini açıklamıştı.

