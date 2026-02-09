CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme! 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında, mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.