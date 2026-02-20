Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Edirne Belediyesi’ne şafak operasyonu! İmar müdürü dahil 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:59

CHP’li Edirne Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Edirne Belediyesi İmar Müdürü’nün de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY
Sabahın erken saatlerinde eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda iş insanları, belediyede görevli üst düzey bir bürokrat ile 2 adliye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, imar işlemleri karşılığında rüşvet aldıkları ve irtikap suçunu işledikleri iddia edildi.

Soruşturmanın merkezinde yer alan İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen usulsüzlük iddialarının uzun süredir teknik ve fiziki takiple incelendiği öğrenildi. Operasyonun, delillerin toplanmasının ardından düğmeye basılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, soruşturmanın Cumhuriyet Halk Partili belediyeye uzanabilecek yeni isimlerle genişletilebileceği ifade ediliyor.

Gözaltına alınanlar arasında, İmar İşleri Müdürü Dinçer Asar ve CHP'li Belediye Meclis üyesi Nedim Mercan'da bulunuyor. Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz