CHP’li eski belediye başkanlarına terörden hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin DHKP/C terör örgütünü finanse ettikleri iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Yıldız, Emir Sarıgül ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in arasında olduğu 21 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. İddianamede, örgütün merkez komitesinin talimatı ile örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014 yılında İKOM (İhtiyaç Komitesi) adında bir yapılanmanın kurulduğu belirtilmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın 11'inci celsesi olan karar duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Duruşmaya, Şükrü Genç'in de aralarında olduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatı katıldı.

Hayri İnönü

ŞÜKRÜ GENÇ VE HAYRİ İNÖNÜ'YE HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar Şükrü Genç, ve Mahmut Serdar Kızılay'a "Terörizmin finansmanı" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına verilerek Genç'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hayri İnönü Zafer Eskiköy, Sinan Çetiz, Necati Demirci, Muhittin Yetimler, Melih Morsünbül, Kaya Emir Dönmez, Kalender Özdemir, İsmail Yalnız, İsmail Erdem ve Haydar Battal'a 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

SARIGÜL'E 1 YIL 13 AY HAPİS

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası, sanıklar Orhan Beğenmiş, Mehrali Seçme, Erdoğan Yıldız ve Abdurrahman Emin'e de aynı suçtan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verildi. Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ve Haydar Özgül hakkında beraat kararı verildi. Tutuklu sanıklar Kalender Özdemir ve İsmail Erdem kararla birlikte tahliye edildi.