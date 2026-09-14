Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu! İşte Adem Hasbaş'ın aldığı ceza
Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:51 Son Güncelleme: 14.09.2026 14:56

CHP'li Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu! İşte Adem Hasbaş'ın aldığı ceza

Giresun'un Görele ilçesinde görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
CHP’li Hasbi Dede’nin tacizine uğrayan Tuana Elif Gülüşan Torun’a çarparak ölümüne neden olmuştu! İşte Adem Hasbaş’ın aldığı ceza
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Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

OLAY

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.

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CHP'li Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu! İşte Adem Hasbaş'ın aldığı ceza
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