Haberler Yaşam Haberleri CHP’li kadın başkandan hortumlu şov: Vatandaşlardan tepki yağdı! “Baştan aşağı şov”
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:58

CHP’li kadın başkandan hortumlu şov: Vatandaşlardan tepki yağdı! “Baştan aşağı şov”

CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yangın hortumunu sırtlanıp adeta şov yaptı. Sosyal medya hesabından Başkanlığını yaptığı ilçe sınırları içinde çıkan ot yangınına sırtladığı itfaiye hortumu ile müdahale ederken görüntülerini paylaşan Erdoğan, kentte alay konusu oldu. Görüntülerin altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı üzerinde siyah elbisesi ve ayağında ayakkabı ile alevlere su sıkmasını eleştirerek, “İtfaiyeciliği bırak belediyecilik yap” çağrısında bulundu. Sosyal medyada “Dışarıdan şov yapıyormuş gibi gözüküyorsunuz”, “Başkanım çöpleri de keşke bu azimle koşarak toplasanız” şeklinde yorumlar yapıldı. Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları otluk alanlara yanan sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li kadın başkandan hortumlu şov: Vatandaşlardan tepki yağdı! Baştan aşağı şov
  • ABONE OL

İzmir'in turistik ilçesi Karaburun'a bağlı Salman Mahallesinde dün öğle saatlerinde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ot yangınına, CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın bir itfaiye eri ile birlikte sırtına yüklendiği hortumu taşıyıp yanan bir alana su boşaltması büyük ses getirdi.

VATANDAŞLARI UYARDI

İlkay Girgin Erdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yangının yol kenarındaki otların tutuşması ile başladığını söyledi. Yanan sigara izmaritlerini otluk alanlara atmamaları konusunda vatandaşları uyaran Erdoğan anında ve etkili müdahale ile alevlerin kontrol altına alındığını dolayısı ile de büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi. Erdoğan açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

ALAY KONUSU OLDU

Erdoğan'ın sırtında itfaiye hortumu ile zaten büyük ölçüde söndürülmüş otluk bir alana koşarken görüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüleri yapmacık olarak buldu. Başkan Erdoğan'ı şov yapmakla suçlayan vatandaşlar, Başkan'a "İlçede söz verip de yapmadığın hizmetlere de bu şevkle koş" çağrısında bulundu

İŞTE O TEPKİLER…

*Geçmiş olsun başkan. Dışarıdan şov yapıyormuş gibi gözüküyorsunuz.

*Başkanım çöpleri de keşke bu azimle koşarak toplasanız. Her yer çöp kaynıyor. İnecik 4019/5 sokak. Her gün çöp için arıyordum belediyeyi. Çöplerin yangına sebep olması an meselesi.

*Başkana kalana kadar o hortumu taşıyacak kimse yok mu orada? Böyle saçma sapan video mu olur? Daha fazla yayılmadan kaldırın şunu lütfen. İlkay başkanı severiz sayarız. İşinizi doğru düzgün yapın. Böyle pr olmaz.

*İş bilmez yönetici personelin işini yapar.

*Videoyu çeken arkadaş da keşke video çekme derdine düşmeseymiş yangın söndürmeye yardım etseymiş. Baştan aşağı şov.

*Mordoğan'da yapılacak bir sürü işe de bu kadar hevesli olsanız keşke…Bozuk yolların 'Bende bu iş' dediğiniz ve yapmadığınız gibi

*Belediyeye dilekçe veriyoruz cevap dahi alamıyoruz. Karaburun merkezde yollar çok kötü. Hiç mi asfalt dökmüyorsunuz ya da mezarlığa çıkan yolun yarısı yok olmuş. Yolu doldurup asfalt dökmüyorsunuz. Gerçekten bir CHP'li olarak sizi kınıyorum. Bir kaza olmasını mı bekliyorsunuz ya da CİMER'e mi başvurmamızı bekliyorsunuz? Dilekçeme cevap bile vermiyorsunuz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li kadın başkandan hortumlu şov: Vatandaşlardan tepki yağdı! “Baştan aşağı şov”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA