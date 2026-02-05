CHP’li belediye hizmet alanı olan yere akaryakıt istasyonu açmıştı: Mahkemeden belediyeye tokat gibi karar!

İMAR PLANINDA AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK GÖSTERİLMELİ

İzmir 7. İdare Mahkemesi dava konusu akaryakıt istasyonuyla ilgili belediyeyi şok eden bir karar aldı. SABAH, olayı 'davalık istasyon' başlığıyla 30 Kasım'da duyurmuştu. Kararda, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları" başlıklı 80. maddesinde, "Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir" kuralına yer verildiği ifade edildi.