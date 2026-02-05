CHP’li belediye hizmet alanı olan yere akaryakıt istasyonu açmıştı: Mahkemeden belediyeye tokat gibi karar!

30 yıl boyunca özel firmalara kiralanan, son 1 yıldır atıl durumda kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl mayıs ayında CHP'li Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu Başkan Helil Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açılmıştı. Kentin göbeğinde parkın içine yapılan akaryakıt istasyonu konumu ve kullanımı açısından davalık oldu. İstasyonunun açılışında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilk yakıt dolumunu kendi makam aracına yaparken, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de istasyona gelerek aracına yakıt almıştı.
RUHSAT İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran yakındaki başka bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi.
İMAR PLANINDA AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK GÖSTERİLMELİ
İzmir 7. İdare Mahkemesi dava konusu akaryakıt istasyonuyla ilgili belediyeyi şok eden bir karar aldı. SABAH, olayı 'davalık istasyon' başlığıyla 30 Kasım'da duyurmuştu. Kararda, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları" başlıklı 80. maddesinde, "Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir" kuralına yer verildiği ifade edildi.
BELEDİYEYİ ŞOK EDEN KARAR
Ayrıca, kararda şu ifadeler yer aldı: "Buna göre, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile olayın birlikte değerlendirilmesi neticesinde; akaryakıt, petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebileceği, akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şartı olduğu ve yapı ruhsat belgesinin alınmış olmasının zorunlu olduğu açıktır." İzmir 7. İdare mahkemesi nazım imar planında belediye hizmet alanında yer alan akaryakıt istasyonunun ruhsatının iptal edilmesine ve faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.