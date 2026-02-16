CHP’li Karşıyaka Belediyesi işçilerinden ‘5 yıldır tam maaş alamıyoruz’ eylemi!

DİSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şubesi Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş çalışanları 5 yıldır tam maaş alamamaları sebebiyle Karşıyaka Çarşı'da bildirim dağıttı. Bildiride, Kent A.Ş işçilerinin 5 yıldır tam maaş alamadığına dikkat çekilirken, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşların ödenmediği vurgulandı. Ayrıca, 2 yıl önceki toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da yatırılmadığı belirtildi. Her bir işçinin yaklaşık 400 bin TL'lik alacağının bulunduğu kaydedildi.

7 AYLIK MAAŞIMIZ HALA ÖDENMEDİ

Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş işçisi ne yaşıyor, biliyor musunuz?' başlıklı bildiride şu ifadeler yer aldı; "Biz Kent A.Ş. işçileri olarak 5 yıldır tam maaş alamıyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat (7 aylık) maaşlarımız hâlâ ödenmedi. 2 yıl önceki TİS farklarımız ödenmedi. Haftalık 5-6 Bin TL harçlık yatırılarak, biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor. Bunlar sadece rakamlar değil! Çocuğuna harçlık veremeyen çalışanlar, evinde huzur kalmayan, boşanma noktasına gelen eşler, icralık olan, tefeciye düşen emekçiler, gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalan insanlar… Parasız emek olmaz. Zam değil, sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz! Harçlık değil tam maaş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş emekçileri olarak siz değerli Karşıyaka Halkı'na hizmet etmeye devam ediyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yanımızda olun, sesimize ses katın"