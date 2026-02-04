CHP’li Keçiören Belediyesi’nde personele uyuşturucu testi dayatması

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşan CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hem kendisi hem başkan yardımcıları hem de meclis üyelerini de uyuşturucu testine dahil ettiğini söyledi. Özarslan, "Gönüllülük esasına göre bu çalışmayı yapıyoruz. Gönüllülük esasına uymayan arkadaşlara da buradan açıkça beyan ediyorum; devletimize, polisimize, savcılığımıza şikâyet edeceğim. Sonunda ne ceza çıkarsa bana çıksın umurumda değil" dedi.

"ÖRNEK VERMEYENİ BİZZAT BEN ŞİKÂYET EDECEĞİM"

Açıklamalarında tehdit dozunu artıran Özarslan, uyuşturucu kullanımıyla ilgili en ufak şüphede dahi personeli doğrudan savcılığa bildireceğini söyledi: "Kendine güvenen gelir her türlü örneğini verir. Kendine güvenmeyen birileri varsa ben onları birebir savcılığa ve emniyete şahsım adına kendim şikâyet edeceğim. Şüpheli bir hâl vardır, ondan sonrası devletimizin bileceği bir meseledir." Bu sözler, belediye çalışanlarının masumiyet karinesinin yok sayıldığı ve idari yetkinin yargı tehdidiyle kullanıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

UZMANLAR NET: "BU AÇIK BİR MOBBİNG VE ANAYASAL SUÇ"

Hukukçulara göre yaşananlar basit bir idari uygulama değil; anayasal hakların açık ihlali ve kurumsal mobbing örneği. Mevzuat, uyuşturucu testinin ancak çalışanların görev tanımıyla doğrudan ve zorunlu bir bağ bulunması halinde uygulanabileceğini belirtiyor. Çalışanın rızası olmadan, görevle ilgisi kurulmadan ve genelleştirilmiş şekilde yapılan testlerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve hukuka açıkça aykırı olduğu vurgulanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

DARP SORUŞTURMASI

Belediyede geçtiğimiz 23 Ocak günü yaşanan bir diğer skandal ise mobbing iddialarını somutlaştırdı. Keçiören Belediyesi Zabıta Amiri Mustafa Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürü Mahmut Kaya'nın talimatıyla öldüresiye darp edildiğini açıklayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Darp olayıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.