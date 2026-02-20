CHP’li Lal Denizli’nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya eklenmişti. Lal Denizli, "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı. Lal Denizli İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

"ALKOL DAHİ TÜKETMEDİK"



Lal Denizli savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek, "Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 2020 yılında memleketim olan Çeşme'ye taşındım. 2024 itibaren Çeşme'de Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Gizli Kalsın, Easy, Kütüphane, Sumahan adlı mekanlardan Gizli Kalsın ve Kütüphane adlı mekanları biliyorum. Gizli Kalsın adlı mekana yaklaşık 10 sene önce üniversite öğrencisi olduğum dönemde gitmişliğim vardır. Kütüphane adlı mekana yaklaşık 3 ay önce avukatım Baran Kaya ile bir toplantıdan çıktıktan sonra bölgede bulunan bir kahvecide oturarak görüşmemize devam ettik daha sonra kahveci ve bölgedeki diğer yerler kapandığı için Kütüphane isimli mekanın restorant kısmına gittim. Gece kulübü kısmına çıkmadım, yemek yiyerek buradan ayrıldım. Burada uyuşturucu maddeyle ilgili görgüm, bilgim olmadı. Burada alkol dahi tüketmedik" dedi.

"EĞLENCE DAVETLERİNE KATILMADIM"

Kütüphane isimli mekanı basından öğrendiğini dile getiren Lal Denizli, "baskın yapılıp araştırıldığını gördüm, bu da yaklaşık iki ay öncedir. Benim gitmem bundan daha eskidir. Tekrardan belirtmek isterim ki ben buranın restorant kısmında oturdum. Mert Vidinli isimli kişiyi eskiden tanırım, uzun yıllardın irtibatım ve görüşmem yoktur. Mert Vidinli'nin geçmişte düzenlediği marka tanıtım davetlerine katıldım. Herhangi bir şekilde eğlence davetlerine katılmadım. Mert Vidinli'nin fuhuş suçundan yakalamasının çıkarıldığını basından öğrendim. Bu kişinin böyle bir olayına şahit olmadım ve duymadım" şeklinde konuştu.

"SERCAN YAŞAR'I ESKİ TANIRIM"

Lal Denizli savcılığın Sercan Yaşar ile ilgili tanışıklığı için ise, "Sercan Yaşar'ı eskiden tanırım, kendisinin düzenlediği bazı marka tanıtım etkinliklerine katıldım. Organizasyon yaptığım dönemde de Vodafone adlı markanın tanıtım etkinliğini organizasyonunu üstlenmiştim, Sercan Yaşar'a da aynı tanıtım ile ilgili Vodafone firması tarafından iş verilmişti. Sercan Yaşar'ın uyuşturucu suçundan yakalandığını basından öğrendim, o dönem bu şekilde bir olaya şahit olmadım. Burak Altındağ isimli kişiyi eskiden tanırım. Kendisi yakın arkadaşımdır. Uyuşturucu madde kullandığını duymadım, böyle bir ortamda kendisiyle hiç bulunmadım. Bahsettiği partilere hiçbir zaman katılmadım. Tutuklandığını basından öğrendim. Burak Altındağ eskiden beri Çeşme'ye gidip geldiğini biliyorum. Kendisinin bildiğim kadarıyla seneler önce Çeşme de bir gayrimenkul yatırımı olmuştur. Haricinden herhangi bir yatırımı olup olmadığı hakkında bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"SEMİHA'NIN KATILIMCI OLDUĞUNU ŞU AN ÖĞRENDİM"

Lal Denizli ifadesine şöyle devam etti: "Semiha Bezek isimli kişiyi tanırım. Yaklaşık 13 sene önce bu kişiyle tanışmıştım. Semiha Bezek Çeşme'ye gelip gider, geldiğinde nerede kaldığını bilmiyorum. Şu an söylediğiniz Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu isimli şahısları tanımıyorum. Semiha Bezek'in bu kişilerin düzenlemiş olduğu partilerinde katılımcı olduğunu şu an öğrendim. Benim bu konu hakkında bilgim yoktur. Ceylan Çapa kuzenim olmasından dolayı tanırım. Kendisi Çeşme'ye uzun yıllardır gidip gelir. Bazen annemin yanında bazen de otelde konaklar. Kendisinin ve ailesinin Çeşme'de bildiğim kadarıyla taşınmazı yoktur."

"SWİSS OTELDE EĞLENCE DÜZENLEMEDİM"

Şarkıcı Edis'i eski tanıdığını söyleyen Denizli, "Alaçatı Ot Festivali bölgemizde uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu ot festivali sonrasında herhangi bir şekilde Swiss otelde eğlence organizasyonu düzenlemedim. Sormuş olduğunuz Edis Görgülü isimli kişiyi eski tanırım. Bu kişi 2024 yılında Ot Festivalinde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl ot festivalinin seçici kurulu belirler. Ücretinin ne olduğunu bilmiyorum, sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Benim bu firmaya herhangi bir şekilde müdahale etme durumum olamaz bu nedenle rakamlar konusunda bilgim yoktur. Alaçatı Ot Festivali'nin seçici kurulunda otelciler, tarım esnafı, kadın üreticiler ve STK'lar bulunur. Gerek o yılın seçili otu gerekse organizasyona dair yapılacak her şey o kurul ile birlikte belirlenir" dedi.

SİYASİ ETKİNLİK

Katıldığı uyuşturucu parti iddialarını yalanlayan Lal Denizli, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun isimli kişilerden sadece Murat Ongun'u tanırım. Benim bu kişilerden Murat Ongun ile siyasi etkinlikler dışında herhangi bir görüşmüşlüğüm yoktur" şeklinde konuştu.