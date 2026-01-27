CHP’li Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş iddia! Başkana 650 bin avro ev parası…

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN AVRO VEREN TANIK DİNLENDİ

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasının ikinci duruşmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e baklava kutusu içinde 110 bin avro verdiği kamera kaydıyla tespit edilen tanık Cengiz C. ifadesinde, "Ben iş insanı Zafer S.'nin yıllardır işlerini yapan biriyim. Zafer S., bana lojman yapacağını söyleyip, teklif getirmemi istedi. Ben de götürdüm. İşi bana vermeyen Zafer Bey, 'Belediyeden dolayı başka birine vermek zorunda kaldım. Benim sana işleri verebilmem için belediyenin önüne geçmen gerekiyor' dedi. Ben de tanıdıklarıma 'Biz Manavgat'ın çocuğuyuz. İşler bizim elimizden neden alınıyor' dedim. Engin Tüter'in kulağına gitmiş. Zafer S.'nin yanına gitmişler. O akşam Engin Tüter beni arayarak, 'Görüşebilir miyiz' dedi. Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül ile birlikteyken görüştüm. Engin Tüter bana, 'İşler senin ama yüzde 30'unu yardım olarak belediyeye vereceksiniz' dedi. Ben de 'Yüzde 10-15 karla iş yapıyorum' dedi. İkisi de 'Sen işi yap, sonra bakarız' dedi. Sonra Engin Tüter ile Hüseyin Cem geldi. 'İnce işler senin olsun' dedi. O şekilde ince işlere devam ettik. Daha sonra Zafer S. ile görüşmemizde 'Bunlar bize piyasada iş yaptırmayacak. Ben KOM'a bildiklerimi anlattım, sen de anlat' dedi. Bir ay geçtikten sonra Engin Tüter'in yanına giderek, 'O komisyon işini halledelim' dedim. Bana 'Bir dursun sonra bakarız' deyince ben de 'Ne zaman istersen hallederiz' dedim." şeklinde konuştu.

'KOLLUĞA GİDİP GÖRÜŞECEĞİMİ SÖYLEDİM'

Görüşmeden bir hafta sonra polise Engin Tüter'e para götüreceğini anlattığını dile getiren Cengiz C., "Seri numaralarını aldılar. Ben, Zafer S.'den bu parayı 'Araba alacağım' diye aldım. Onun, bu parayı Engin Tüter'e vereceğimden haberi yoktu. Zafer S.'den daha önce de borç almıştım. Onunla da araba almıştım. Başka çalışanlarına borç verip vermediğini bilmiyorum. Engin Tüter'le görüşmem öncesi kolluğa gidip, bu görüşmeyi yapacağımı söyledim. Herhangi bir baskı altında kalmadım. Görüşmelerde Niyazi Nefi Kara yoktu. Kendisiyle görüşmedim. Kendisi istiyor gibi bir şey de hiç söylenmedi. Zafer S. ile hala iş yapmaktayız. Zafer S.'ye alacağım paranın bir kısmını belediyeye vereceğimi söyledim. Parayı iş karşılığı verdim. Herhangi bir talebim olmadı. Ben hem Zafer S.'den maaş alıyorum hem de şirketim var" diye konuştu.

'SÜREKLİ BİRBİRLERİNE BAKMAKTA'

Cengiz C. duruşmada ifade verirken söz alan tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, "Zafer S. ve Cengiz C. sürekli birbirlerine bakmaktadır. Dikkatinize sunarım" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Cengiz C.'ye yalancı tanıklığın suç olduğunu hatırlattı. Tanık Cengiz C. ise baskı ve yönlendirme altında olmadığını tekrarladı.