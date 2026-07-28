CHP’li Mansur Yavaş sel mağduruna kapıyı kapattı, AK Parti sahip çıktı!

Ankara'da Cumartesi günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve mazgal temizliği konusundaki ihmalkarlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı alt geçidinde yükselen suların ortasında kalan belediye çalışanı Sait Delibaş, aracı pert olmasına rağmen canını pencereden atlayarak zor kurtardı. Ancak talihsiz vatandaşın yaşadığı felaket, belediyeden gördüğü muameleyle adeta bir drama dönüştü.

"BASINA KONUŞTUN" DİYE KAPILAR YÜZÜNE KAPANDI

Kıt kanaat geçinen, binbir güçlükle ve kredi çekerek aldığı 630 bin TL'lik aracı sular altında kalarak kullanılmaz hale gelen Delibaş, yardım ve geçmiş olsun beklentisiyle CHP'li ABB'nin yolunu tuttu. Ancak, vatandaşın yaralarını sarması gereken büyükşehir yönetimi, mağdur vatandaşı içeri dahi almadı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Sait Delibaş, yaşadığı ilgisizliği ve gördüğü tepkiyi şu sözlerle ifade etti: "Sadece bir 'geçmiş olsun' denmesini bekledim. Biz insanız, canımızı zor kurtardık. Ama basına, televizyona konuştum diye bana ters cevap verdiler. Saatlerce bekletildim, 'Burada kimse yok' diyerek içeri almadılar. Keşke Mansur Yavaş bir kez arayıp 'Yanındayız' deseydi, hiçbir yere gitmezdim. Ama hemşehrisini, çalışanını arayıp sormadılar bile." Ankara'da günlerdir süren su kesintilerine ve temizlenmeyen mazgallara da dikkat çeken Delibaş, felaketin arkasındaki ihmali "Mazgalların temizliğini zamanında yapsalardı, üzerine asfalt atıp geçmeselerdi bu felaket yaşanmazdı" sözleriyle belediye yönetiminin altyapı zafiyetini ifşaladı.

YAVAŞ SIRTINI DÖNDÜ, HAKAN HAN ÖZCAN MAKAMINDA AĞIRLADI

CHP'li belediye yönetiminin ilgisizliği ve azarlamaları karşısında çaresiz kalan mağdur vatandaş, soluğu AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda aldı. Mağduriyet haberini alır almaz harekete geçen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sait Delibaş'ı makamında ağırlayarak yaşadığı felaketi bizzat dinledi. Mansur Yavaş'ın bir telefonu çok gördüğü vatandaşa moral veren Özcan, Delibaş'ın mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Seni mağdur etmeyeceğiz, araç perte çıktığı için yenisini alacağız" müjdesini verdi.

"BİR İNSANIN EN ZOR ANINDA KAPI AÇMANIN DEĞERİ TARİF EDİLEMEZ"

Gördüğü samimiyet ve destek karşısında duygusal anlar yaşayan Delibaş, AK Parti'nin uzattığı yardım eli sonrası şu ifadeleri kullandı: "Hakan Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı. Beni makamında ağırladı, derdimi bizzat dinledi. 'Biz buradayız, seni mağdur etmeyeceğiz' diyerek araç perte çıktığı için yenisini alma sözü verdi. Bir insanın en zor anında bir kapının açılması, bir sesin 'yanındayız' demesi ne kadar kıymetli, bunu tarif edemem. Sayesinde yalnız olmadığımı hissettim. Allah razı olsun kendisinden ve ekibinden." Başkentte yaşanan her sağanak sonrası vatandaşları felaketle baş başa bırakan ve mağdur olan Ankaralılara kapıları kapatan CHP'li yönetim anlayışı bir kez daha sınıfta kalırken, AK Parti teşkilatının haksızlığa uğrayan vatandaşa anında sahip çıkması kamuoyunda takdirle karşılandı.