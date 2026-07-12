CHP’li meclis üyelerine 15 Temmuz soruşturması!

İstanbul Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan iki isim Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Burada savcılık ifadelerinin ardından ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiler.

'TİYATRO SAVUNAMASI'

Hakimlikte savunma yapan Gencay Özcan, "Ben tiyatro kelimesini kullanmadım. Her şey kayıtlıdır. Ses ortada, benim ağzımdan çıkan laf da ortadadır. Konuşmalarım çözümlensin ve 'tiyatro' diye bir şey demediğim ortaya çıkacaktır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli Nazife Aktaş da hakimlikte, "Ben Ak Parti Grup Başkan Vekili Yasin Özdemir bana sataştı. Milleti kışkırtıyorsun, burada tiyatro oynuyorsun, burada şov yapma dedim. Ben bunu Yasin'e söyledim." savunmasında bulundu. Hakimlik şüphelilerin yurt dışına çıkış ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör