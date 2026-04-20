Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı
Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:17

CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı

Aydın’da CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi marinada bar işleten Tibet Özer ile yat sahibi eski Söke Spor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç ile tartıştı. Yüksek sesli müzik nedeniyle yaşanan tartışmada Makaraç, “Bu ne rezillik. Marina’da içki kadın, müzik, gürültü her yol var. Ailemizle yatta oturamayacak mıyız?” diyerek sert tepki gösterdi. Yaşanan arbedede Özer yüzünden yaralandı. İki taraf polis merkezine giderek ifade verdi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Kuşadası Setur Marina'da meydana geldi. Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açmıştı. Geçtiğimiz Mart ayındaki 'rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında, "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak" skandal ifadeleri akıllarda kalmıştı.

YÜKSEK MÜZİK KAVGASI

Barın da yer aldığı marinada teknesi bulunan Tamer Makaraç ile Özer arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden de aynı konudan tartışma yaşayan Makaraç ile Özer arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Makaraç, "Bu ne rezillik. Marina'da içki kadın, müzik, gürültü her yol var. Ailemizle yatta oturamayacak mıyız?" diyerek sert tepki gösterdi. Yaşanan arbedede Özer yüzünden yaralandı. İki taraf polis merkezine giderek ifade verdi.

TAMER MAKARAÇ

TİBET ÖZER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA