CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı

Olay, akşam saatlerinde Kuşadası Setur Marina'da meydana geldi. Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açmıştı. Geçtiğimiz Mart ayındaki 'rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında, "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak" skandal ifadeleri akıllarda kalmıştı.

Barın da yer aldığı marinada teknesi bulunan Tamer Makaraç ile Özer arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden de aynı konudan tartışma yaşayan Makaraç ile Özer arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Makaraç, "Bu ne rezillik. Marina'da içki kadın, müzik, gürültü her yol var. Ailemizle yatta oturamayacak mıyız?" diyerek sert tepki gösterdi. Yaşanan arbedede Özer yüzünden yaralandı. İki taraf polis merkezine giderek ifade verdi.

