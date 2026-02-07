CHP’li meclis üyesinden skandal sözler! İşte klasik CHP zihniyeti: Dar gelirli vatandaşları küçümsedi!

CHP'li Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz

52 BİN DAR GELİRLİ MENEMEN'E GELİRSE İLÇENİN HALİ NE OLUR?

Skandal açıklamalarına devam eden CHP'li Necati Başar Eryılmaz, "Menemen'in en dar gelirli vatandaşlarının sorunlarını buraya taşıdım. Rezerv alan için ne yaptığınızı sordum. Ben onların içinde yaşıyorum. Burada 13 bin konut yapılacak. 52 bin kişi eder. 52 bin dar gelirli Menemen'e gelirse Menemen'in hali ne olur? Menemen'i uyku kenti mi yapacaksınız?" dedi.

SINIF AYRIMI YAPIYORSUNUZ

Eryılmaz'ın sözlerine yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili'dean geldi. Kişili mecliste yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaş gelmesin demek ne demek? Burası sosyete ilçesi mi olsun? Sizin kendi seçmeniniz ya da teşkilat üyeniz bu sınıfta değil, başka sınıf mı gelsin? İzBB'nin Menemen'de TOKİ'den daha fazla konut projesi var. 4 bin dar gelirliye konut projesi var. Bu nasıl bir çelişki? Bu cümleyi doğru bulmuyorum. Dar gelirli neden buraya gelemesin? Sizin kafanızda sınıflandırma mı var? Konut sahibi olmayan memurlarımız da var. Sınıflandırıyor olmanızı yadırgadım. Büyükşehir aynı projeyi yapıyor, ona da söyleyin" dedi.