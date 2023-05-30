Haberler Yaşam Haberleri CHP’li memurdan kutlama yapan AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 30.5.2023 19:33 Son Güncelleme: 30.5.2023 19:41

CHP’li memurdan kutlama yapan AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı

İzmir’in Bornova İlçesi kan donduran bir olaya sahne oldu. İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimindeki mağlubiyeti hazmedemeyen CHP’li Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt’a silahla saldırdı. Kurşunların isabet etmemesi üzerine çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren Yeşilyurt hastaneye kaldırıldı.

CHP’li memurdan kutlama yapan AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalınca 28 Mayıs'ta Türkiye tekrar sandık başına gitti. İkinci turda yapılan seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

CHP'Lİ MEMURDAN AK PARTİ GÖNÜLLÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre; İzmir'in Bornova İlçesinde yenilgiyi hazmedemeyen CHP'li Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Başkan Erdoğan'ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt'a silahla saldırdı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Ergene Mahallesi'nden meydana gelen olayda CHP'li Belediye çalışanı Karabalık tarafından 3 el ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşunların isabet etmemesi üzerine kendini savunmaya çalışan AK Partili Yeşilyurt, silahı almaya çalışırken çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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CHP’li memurdan kutlama yapan AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı
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