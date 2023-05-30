CHP’li memurdan kutlama yapan AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalınca 28 Mayıs'ta Türkiye tekrar sandık başına gitti. İkinci turda yapılan seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
CHP'Lİ MEMURDAN AK PARTİ GÖNÜLLÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
İddiaya göre; İzmir'in Bornova İlçesinde yenilgiyi hazmedemeyen CHP'li Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Başkan Erdoğan'ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt'a silahla saldırdı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Ergene Mahallesi'nden meydana gelen olayda CHP'li Belediye çalışanı Karabalık tarafından 3 el ateş açıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşunların isabet etmemesi üzerine kendini savunmaya çalışan AK Partili Yeşilyurt, silahı almaya çalışırken çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.