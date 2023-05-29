HAKARETLER YAĞDIRIP DÜKKANDAN KOVDU

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa ağır hakaretler savurup dükkandan kovdu.

İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video

"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.