Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
Giriş Tarihi: 29.5.2023 23:21 Son Güncelleme: 29.5.2023 23:32

İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”

İstanbul'un Sultangazi ilçesi skandal bir olaya sahne oldu. Bir fırından ekmek almaya giden çocuk, dükkan sahibi tarafından "AK Partili" olduğu gerekçesiyle ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu. Yaşananlara tepki göstermek için fırına giden çocuğun yakınları bıçaklı tehdide maruz kalırken, dükkan sahibi çocuğu "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf etti.

İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. İstanbul'da, açık ara farkla kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen bir dükkan sahibi de skandal bir olaya imza attı.

HAKARETLER YAĞDIRIP DÜKKANDAN KOVDU

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa ağır hakaretler savurup dükkandan kovdu.

İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video

"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

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İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
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