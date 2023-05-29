14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. İstanbul'da, açık ara farkla kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen bir dükkan sahibi de skandal bir olaya imza attı.
HAKARETLER YAĞDIRIP DÜKKANDAN KOVDU
Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa ağır hakaretler savurup dükkandan kovdu.
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video
"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"
Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.