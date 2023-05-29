İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video

İstanbul'un Sultangazi ilçesi skandal bir olaya sahne oldu. Bir fırından ekmek almaya giden çocuk, dükkan sahibi tarafından "AK Partili" olduğu gerekçesiyle ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu. Yaşananlara tepki göstermek için fırına giden çocuğun yakınları bıçaklı tehdide maruz kalırken, dükkan sahibi çocuğu "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf etti.