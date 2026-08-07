CHP’li Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek’ten çelişkili açıklamalar: Önce ‘özel bir sohbet’ sonra ‘yapay zeka’ dedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları, Mayıs 2026'da kamuoyuna ve internete yansımıştı. O dönemde Başkan Çiçek, yaptığı açıklamada söz konusu içeriklerin kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve bunların uzun zaman önce, özel ve duygusal bir anda gerçekleştirilen kişisel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını ifade etmişti.

"İNSANİ PAYLAŞIMLAR OLABİLİR"

7 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında Çiçek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır. Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır."

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ancak Başkan Çiçek adına bugünlerde yapılan açıklamalarda, söz konusu yazışmaların kendisine ait olmadığını, yapay zekâ tarafından üretildiğini öne sürdüğü görüldü. Bu durum, Mayıs 2026'da yaptığı ve içeriklerin gerçek olduğunu, yalnızca özel hayatına ait olduğunu belirten açıklaması ile bugünkü "yapay zekâ tarafından üretilmiş" savunması arasında çelişki bulunduğu yönünde değerlendirmelere neden oldu.