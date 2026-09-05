CHP’li Sancaktepe Belediyesi’nde yıkım skandalı: Cami lojmanını ’kaçak’ diyerek yıktılar

Sancaktepe'de Alper Yeğin yönetimindeki CHP'li belediye, geçtiğimiz Mayıs ayında ilçenin simgesi haline gelen ay-yıldızlı tarihi saat kulesini acımasızca yıkmıştı. Daha önce belediye binasındaki 'Allah' lafzını afişlerle kapatan CHP zihniyeti, bu kez de yıllardır cami cemaati tarafından kullanılan Ertuğrul Gazi Lojmanı'nı yerle bir etti. Skandala sert tepki gösteren AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak, "Mesele sadece bir binayı yıkmak değildir. Mesele, bu milletin manevi değerlerine nasıl baktığınızdır" dedi.

AY-YILDIZLI SİMGE YAPIYI DAKİKALAR İÇİNDE YERLE BİR ETMİŞLERDİ

Sancaktepe'de yerel yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından ilçenin milli ve kültürel mirasına yönelik skandal kararlar zincirine her gün bir yenisi ekleniyor. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in talimatıyla geçtiğimiz Mayıs ayında harekete geçen ekipler, ilçenin simgelerinden biri olan, üzerinde Osmanlı ve Selçuklu motiflerini barındıran ve tepesinde şanlı ay-yıldızımızı taşıyan saat kulesine iş makineleriyle daldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, tepesindeki ay-yıldız dahi sökülmeden, hunharca yürütülen operasyonla simge yapı birkaç dakika içinde yerle bir edildi. Görsel hafızayı ve tarihi bağları yok eden bu hamle, ilçede büyük bir infiale yol açmıştı.

ÖNCE 'ALLAH' LAFZINI KAPATTILAR SONRA DÖNÜP CAMİ LOJMANINI YIKTILAR

CHP'li yönetimin manevi değerlerle olan kavgası bununla da sınırlı kalmadı. Göreve gelir gelmez belediye binası üzerinde yer alan ve Selçuklu motifleriyle işlenmiş "Allah" lafzını kendi reklam afişleriyle kapatarak büyük bir saygısızlığa imza atan Alper Yeğin yönetimi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Akpınar Mahallesi'nde yıllardır cami cemaatinin hizmetinde olan ve geçmişte ibadethane olarak da kullanılan Ertuğrul Gazi Lojmanı, CHP'li belediye tarafından "kaçak yapı" bahanesi öne sürülerek yıkım programına alındı.

"KAÇAK" DEDİKLERİ İBADETHANENİN RESMİ SU FATURASI ORTAYA ÇIKTI

Ancak belediyenin "kaçak" algısı, binaya ait resmi su faturasının ortaya çıkmasıyla tamamen çöktü. Devletin resmi kurumları tarafından bağlanan ve faturası kesilen yapının, CHP zihniyeti tarafından hunharca yıkılması, CHP'nin hizmet değil, değerleri hedef alan klasik belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

'BU YIKIMIN DA BU ANLAYIŞIN DA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sancaktepe'de infiale yol açan bu yıkım kararının ardından AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak açıklama yaparak CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. Torlak, şu ifadeleri kullandı:"Akpınar Mahallesi'nde yıllardır cami cemaati tarafından kullanılan, geçmişte ibadethane olarak hizmet vermiş Ertuğrul Gazi Lojmanı bugün "kaçak yapı" denilerek yıkılıyor. Vatandaşa sormadan, cami cemaatinin hassasiyetlerini hiçe sayarak bu yapıyı yıkmak hangi anlayışın ürünüdür? Burada mesele sadece bir binayı yıkmak değildir. Mesele, bu milletin manevi değerlerine ve hassasiyetlerine nasıl baktığınızdır. Sancaktepe Belediyesi, milletimizin değerlerini yok sayarak siyaset yapamaz. Bu yıkımın da, bu anlayışın da takipçisi olacağız.

'BU NEYİN DÜŞMANLIĞI?'

İlçede peş peşe yaşanan bu yıkım ve sansür skandalları Sancaktepe halkını ayağa kaldırdı. AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan estetik, kültürel ve manevi değerlerin CHP eliyle tek tek yok edilmesine isyan eden mahalle sakinleri, "Hizmet üretmek yerine caminin lojmanıyla, saat kulesinin ay-yıldızıyla, binadaki Allah lafzıyla uğraşıyorlar. Bu yıkım zihniyetini kınıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.