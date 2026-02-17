CHP’li Tanal’ın zeytin şovu sosyal medyada tepki gördü!

SABAH, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Muğla'nın Milas ilçesinde sözde zeytin ağaçlarını korumak amacıyla yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" adlı miting öncesinde, büyük bir skandalı gözler önüne sermişti. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki bir arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde iş makinasıyla asırlık zeytin ağaçlarının katledildiği görüldü.

ZEYTİNLERİ KATLETMİŞTİ, İSTİFA ETTİ

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacının katledildiği ortaya çıkmıştı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tutmasının ardından, söz konusu arazinin CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi. Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, 13 Şubat'ta Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi. Kılbey'in araziye inşaat yapmayı amaçladığı ileri sürülmüştü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey dün, Özgür Özel'in mitinginden önce görevinden istifa etti. CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

DAMADI DA GÖREVDEN ALINDI

SABAH'ın skandalı ortaya çıkarmasının ardından Milas Belediyesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Kılbey'in damadı olan Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan, zeytin ağaçlarıyla ilgili tartışmaların ardından görevden alındı. Soydan'ın belediye bünyesinde Fen İşleri birimine görevlendirildiği öğrenildi.

CHP'Lİ TANAL'DAN ZEYTİN ŞOVU

Zeytin katliamını görmezden gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, mitinge katılarak şov yaptı. Asırlık bir zeytin ağacının yanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte poz veren Mahmut Tanal, "Zeytinime dokunma mitingi için Muğla'dayız" ifadelerini kullanarak, sosyal medyada paylaştı.

CHP'Lİ BAŞKAN ZEYTİN AĞAÇLARINI KATLEDİYOR, CHP'LİLER ZEYTİN MİTİNGİ YAPIYOR

Tanal'ın sosyal medyadaki paylaşımı tepki gördü. Kullanıcılar Tanal'ın gönderisinin altına "Sizin ilçe başkanı kesti onun için görevden ayrıldı. Siz kesmeyin faydanız dokunur ülkeye. Zeytine sizin CHP üyesi miting alanı için dokunmuş. Hele gidinde ondan hesap sorun. Ayrıca halk kendisi katlediyor, otel pansiyon camping alanı için başınıza taş düşse hükümetten biliyorsunuz Ama halk bunu artık yemiyor. Mahmut kesilen ağaçlar için ne diyeceksin sizin kestiğiniz ağaçlar için. Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler. Biraz utanma duygusu olsun sizlerde. Yahu daha o gün Milas'ta yüzlerce zeytin ağacı kesildi sizin güruh tarafından" şeklinde yorumlar yapıldı.