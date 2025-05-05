CHP’li Urla Belediyesi’nden çevre katliamı! Boş araziye kaçak döküm...

ÜMİT ARSLAN'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Meclis Üyesi Arslan, yaşanan çevre katliamı nedeniyle Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çevre katliamını sizler için ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde gördüğünüz gibi ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz Naipli Mahallemizde. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."