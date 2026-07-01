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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:31 Son Güncelleme: 1.07.2026 11:33

CHP’li Yetişkin tutuklandı, koltuk kavgası başladı

CHP’li Buca, Güzelbahçe Belediyelerinden sonra koltuk kavgası bu sefer de Seferihisar’a sıçradı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinin CHP’li üyeleri arasında deyim yerindeyse koltuk kavgası başladı. Yetişkin’den boşalan koltuğa kimin vekalet edeceği merak konusu olurken CHP Grubunda çok sayıda meclis üyesinin koltuğa talip olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde birçok isim konuşulurken, grup içinde görüş ayrılıklarının yaşanabileceği öne sürülüyor.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li Yetişkin tutuklandı, koltuk kavgası başladı
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CHP'li Buca ve Güzelbahçe Belediye Başkanlarının haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından ilçe meclislerinde yaşanan vekalet savaşı şimdi de CHP'li Seferihisar Belediyesine sıçradı.

CHP MECLİS ÜYESİ HÜSEYİN ÜRKMEZ

MERAK KONUSU OLDU

CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından Yetişkin'den boşalan koltuğa kimin vekalet edeceği merak konusu oldu.

CHP MECLİS ÜYESİ HÜSEYİN KOCAER

MECLİSTE YAPILACAK OYLAMA BELİRLEYECEK

Belediye Başkan Vekilinin ilçe meclisinde yapılacak oylama ile belirlenecek olması mecliste çoğunluğu elinde bulunduran CHP'de tam anlamıyla kaos yaşanmasına neden oldu. Yetişkin tutuklanalı 2 gün olmasına rağmen şimdiden meclis üyeleri arasında koltuk savaşı başladı. Sızan bilgiye göre çok sayıda CHP'li meclis üyesi boşalan koltuk için kulis yapmaya başladı.

CHP MECLİS ÜYESİ AHMET GÜNEY

KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Kulislerde en çok adı geçen isimlerden birinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Güney olduğu belirtiliyor. Sürpriz yapabilecek isimler arasında ise eski Ürkmez Belediye Başkanı Osman Ürkmez'in oğlu Hüseyin Ürkmez'in gösterildiği konuşuluyor. Öte yandan Meclis Üyesi Bahar Kaplan'ın da göreve talip olduğunu dile getirdiği iddia edildi. Mevcut Belediye Başkanvekili ve CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Kocaer'in adı da adaylık için geçen isimler arasında yer alıyor.

CHP' Lİ SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN

HANGİ PARTİ KAÇ MECLİS ÜYESİ İLE TEMSİL EDİLİYOR?

Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde toplam 22 üye oy kullanacak. Meclis aritmetiği ise 15 CHP, 4 AK Parti, 2 Memleket Partisi ve 1 bağımsız üyeden oluşuyor.

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