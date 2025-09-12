Haberler Yaşam Haberleri CHP’liler Aydın Büyükşehir Belediye meclisini karıştırdı
Giriş Tarihi: 12.9.2025 23:39 Son Güncelleme: 13.9.2025 01:52

CHP’liler Aydın Büyükşehir Belediye meclisini karıştırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısını CHP’liler karıştırdı. Sloganlar atarak meclise başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin'in sözünü kesen CHP'li provokatörlere meclis üyeleri de destek verdi. CHP'li Söke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Fahri Semerci, meclise başkanlık eden Mersin'e kalem fırlattı. CHP'li provakatörlerin meclisin çalışmasına izin vermemesi üzerine oturum 15 Eylül Salı gününe ertelendi. Salon polis eşliğinde boşaltıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül alı olağan toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı. Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP'li üyeler ortalığı karıştırdı. Sloganlar atarak meclise başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin'in sözünü kesen CHP'li provokatörlere meclis üyeleri de destek verdi. CHP'li Söke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Fahri Semerci, meclise başkanlık eden Mersin'e kalem fırlattı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Provokatörlere destek veren CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da büyük tepki çekti. CHP'li provakatörlerin meclisin çalışmasına izin vermemesi üzerine oturum 15 Eylül Salı gününe ertelendi. Salon polis eşliğinde boşaltıldı.

