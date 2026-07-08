CHP’nin 15 temmuz hazımsızlığı

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin son oturumunda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü anmalarıyla ilgili iki parti grubu arasında sert bir tartışma yaşandı. AK Parti grubunun anma yapılması yönündeki ısrarlı talebine karşılık, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkan Vekili'nin verdiği yanıt meclisteki tansiyonu yükseltti.

GÜNDEM KAPANIRKEN ANMA TARTIŞMASI ÇIKTI

Meclis oturumunun sonuna gelinip gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Av. Yasin Özdemir söz aldı. Özdemir, oturumu kapatmaya hazırlanan Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş'a, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anılması gerektiğini hatırlattı. Bu hatırlatmanın iki kez yapılmasına rağmen geçiştirildiğini savunan Özdemir, duruma tepki gösterdi.

'BASKIYLA GÖRÜŞ BİLDİRMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

AK Parti grubunun eleştirilerine yanıt veren CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, anma ve görüş bildirme konusunda meclis üyelerinin üzerinde baskı kurulmaması gerektiğini ifade etti. Aktaş, skandal sözlerine şu şekilde devam etti: "O benim içimden geldiği zaman söyleyeceğim bir şeydir. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum ancak 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim, bu benim şahsi fikrimdir. Sizin baskınızla ya da söyleminizle bu gerçekleşmez. Gündemi kapatıyorum."

AK PARTİ'DEN ORTAK HAFIZA VE SORUMLULUK VURGUSU

Tartışmanın ardından yazılı bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Yasin Özdemir, meclis yönetiminin tavrını eleştirdi. 15 Temmuz'un parti siyasetinin ötesinde ulusal bir değer olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti: "15 Temmuz, bu milletin ihanete karşı yazdığı şanlı bir destandır. 15 Temmuz'u yok saymak, milletimizin ortak hafızasını ve demokrasi uğruna ödenen bedelleri görmezden gelmektir. Şehitlerimizi anmak siyasi bir görüşün değil, vicdanın ve milli sorumluluğun gereğidir. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi unutturmayacağız."

'UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Özdemir "15 Temmuz'u ve 15 Temmuz şehitlerimizi anmaya dahi tenezzül etmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bahçelievler Belediye Meclisimizi yöneten CHP'li Meclis Başkan Vekili iki defa hatırlatmamıza rağmen ısrarla ne 15 Temmuz'u ne de aziz şehitlerimizi anmadı. 15 Temmuz, bu milletin tanklara, silahlara, savaş uçaklarına ve ihanete karşı yazdığı şanlı bir destandır. 15 Temmuz'u yok saymak, milletimizin ortak hafızasını ve demokrasi uğruna ödenen bedelleri görmezden gelmektir. Şehitlerimizi anmak; siyasi görüşün değil, vicdanın ve milli sorumluluğun gereğidir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen anlayışı milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Biz, bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi unutturmayacağız, unutanlara da sessiz kalmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.