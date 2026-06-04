CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nin iptali isteminde karar

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların geçersiz sayılması ve söz konusu süreçlerin mutlak butlan kapsamında değerlendirilmesi talebiyle açılan davada karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, CHP adına avukat Kadri Gökhan Sultan katıldı. Davacı tarafın avukatı Onur Yusuf Üregen ise mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Hakim, İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle dava açan davacıların başvurularından feragat ettiklerini duruşmada kayda geçirdi.Söz verilen avukat Sultan ise davanın reddini talep etti.

MAHKEME REDDETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, davacıların feragat beyanı nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik talebin reddine karar verdi. Hakim ayrıca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin aynı konuda başka bir mahkemede devam eden bir dava bulunduğunu belirterek, dosyanın derdest olması nedeniyle bu talep yönünden de davanın reddine hükmetti.