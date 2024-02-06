Tarihi Kariye Camii 79 yılın ardından Camii olarak ibadete açılıyor

Ayrıca Camii'nin restorasyonu sırasında tarihi Kariye caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin özgünlüğünün korunduğu görüldü.

KARİYE CAMİİ'NİN MİMARİ YAPISI

5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki mozaik dekoratif ögelerle güçlendirilen Kariye Camii, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor. Kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelen Kariye Camii'nin yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı. Uzunlamasına dikdörtgen bir yapıya sahip olan tarihi caminin içerisinde 16 adet pencere yer alıyor. Camideki bu pencerelerin ise içerideki bölümün aydınlatılması için uzun şekilde yapıldığı biliniyor. Zemininde ve duvarlarında mermer kullanılan tarihi caminin iç mekan süslemelerinde mozaik ve freskler bulunuyor.