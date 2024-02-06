Tarihi Kariye Camii 79 yılın ardından Camii olarak ibadete açılıyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılarak müzeye çevrilen Kariye Camii'nin özel tasarım halıları serildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen tarihi cami, 23 Şubat Cuma günü ibadete açılıyor.
434 YIL EZAN OKUNAN MABEDİ CHP KAPATTI
Bizans döneminde 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı.
CHP'nin tek partili iktidarı döneminde Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.
YENİDEN İBADETE AÇILACAK
Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar tamamlandı. Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi caminin 23 Şubat Cuma günü ibadete açılması için çevre düzenlemeleri yapılıyor.
Ayrıca Camii'nin restorasyonu sırasında tarihi Kariye caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin özgünlüğünün korunduğu görüldü.
KARİYE CAMİİ'NİN MİMARİ YAPISI
5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki mozaik dekoratif ögelerle güçlendirilen Kariye Camii, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor. Kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelen Kariye Camii'nin yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı. Uzunlamasına dikdörtgen bir yapıya sahip olan tarihi caminin içerisinde 16 adet pencere yer alıyor. Camideki bu pencerelerin ise içerideki bölümün aydınlatılması için uzun şekilde yapıldığı biliniyor. Zemininde ve duvarlarında mermer kullanılan tarihi caminin iç mekan süslemelerinde mozaik ve freskler bulunuyor.
KARİYE CAMİİ'NİN ÖN TARAFINDA DA ŞEHİR PARKI BULUNUYOR
Kiliseden dönme Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk namazın kılınması ile birlikte Kariye caminin hemen ön tarafında Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan şehir parkı da caminin güzelliğine ve görüntüsüne değer katıyor.
AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİ DE 86 YIL SONRA KIRILMIŞTI
Ayasofya Camii'ni müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020 tarihli kararıyla iptal edilerek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırılmıştı.
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını sağlayan Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararını imzaladı. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz, 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla birlikte kılındı.
Kiliseden dönme Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk namaz 23 Şubat Cuma günü kılınacak olması semtin önemini de arttırdı.