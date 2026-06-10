CHP’yi Menemen korkusu sardı: 25 meclis üyesinden 10’u başkanlık için adayım dedi

CHP İzmir'i Menemen korkusu sardı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından Duman'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu. 12 Haziran 2026 Cuma günü toplanacak olan meclis toplantısında yapılacak oylama öncesi oturumda oy kullanacak 25 meclis üyesinden 10'unun adaylığını açıklaması CHP yönetimini panikletti.

CHP'Yİ MENEMEN KORKUSU SARDI

Menemen'de Başkanlığı AK Partiye kaptıran CHP benzer bir olayın Buca'da da yaşanmaması için meclis üyelerini yakın markaja aldı. Meclis üyeleri ile yapılan birebir görüşmelerin ardından 10 olan aday sayısı ancak 5'e indirilebildi. Seçim öncesi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün meclis üyeleri ile bir toplantı yapacağı öğrenildi. CHP'den 4 meclis üyesinin AK Partiye oy vermesi halinde CHP'nin oyu 21'e AK Parti'nin oy sayısı da 22'ye çıkabilecek. AK Partinin çoğunluğu elde etmesi halinde başkanlık el değiştirebilecek.

AK PARTİ TEMAYÜL YOKLAMASI YAPTI

CHP Kanadından bunlar yaşanırken AK Parti kanadından da temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Genel Merkezi Buca seçimleri öncesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'ı İzmir'e gönderdi. Ayaydın, İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Buca Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyelerini il başkanlığına davet etti. Burada AK Parti ve MHP'li meclisi üyeleri ile yapılan birebir görüşmelerde Buca Belediyesi Başkan Vekili adayı için temayül yoklaması yapıldı. Meclis Üyelerine; "Başkan Vekili adayı olmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Üyelere ikinci olarak da "Kendiniz dışında kim aday olursa destek verirsiniz ve neden" diye soruldu.

GENEL MERKEZE RAPOR SUNULACAK

Ayaydın'ın Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinden aldığı yanıtları raporlayarak, AK Parti Genel Merkezinde ilgililere sunacağı iletildi.

MHP GENEL MERKEZİYLE DE GÖRÜŞECEKLER

AK Parti'nin MHP Genel Merkeziyle de görüşme gerçekleştireceği ve ardından adayı açıklayacağı belirtildi.

MENEMEN'DE NELER YAŞANMIŞTI?

2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kasım 20230'de tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Aksoy'un yerine oturacak ismin belirlenmesi için meclis toplantısında yapılan oylamada bazı CHP'li meclis üyeleri AK Parti adayından yana oy kullandı. AK Parti ve CHP'li adayın oyları eşit çıkınca çekilen kurada koltuk el değiştirdi. AK Parti adayı Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan vekili oldu.