SON DAKİKA: 'Ciciş Kardeşler' davasında şok gelişme: Ceyda ve Esra Ersoy'a "gizli kayıt ve 10 bin TL şantaj" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce'de hükümlü bulunan Alaattin Aydın'ın 2022 yılında sunduğu dilekçeyle harekete geçti. Aydın, o dönem sevgilisi olan Esra Ersoy ve ablası Ceyda Ersoy'un Beşiktaş'taki evinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. İddiaya göre, Esra Ersoy ile yaşadığı mahrem anlar, abla Ceyda Ersoy tarafından cep telefonuyla gizlice kayda alındı.