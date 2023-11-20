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Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:00 Son Güncelleme: 20.11.2023 17:06

Cide’de fırtınanın oluşturduğu hasarlar tamir ediliyor Devlet tüm gücüyle sahada

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Pazar akşamı başlayıp Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtınanın verdiği hasar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fırtınanın oluşturduğu zararların tanzim edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Cide’de fırtınanın oluşturduğu hasarlar tamir ediliyor Devlet tüm gücüyle sahada

İlçe merkezi kadar köy ve mahallelerde de etkili olan kuvvetli fırtına, İlyasbey Limanında birçok balıkçı teksini batırdı. Limanda fırtına sonrası yaşananları anlatan Aziz Aslan, limanda bulunan birçok kayıkçı teknesinin alabora olduğunu ve battığını, limanda büyük hasar oluştuğunu söyledi.

Cide Kuşyakası Köyü sakini balıkçı Ahmet Uğur ise fırtına uyarısı sonrası teknesini güvenli yere çektiğini ancak teknenin dalgaların kurbanı olduğunu belirterek: "Azgın dalgalar teknemizi çektiğimiz yere çıkarak almış ve parçalayarak kullanılmaz hale getirmiş canımız sağ olsun" dedi.

Cide İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş, Karayolları Şube Şefi Ergin Engin ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Irmak Mahallesi'nde bulunan ve sel baskınına uğrayan bir işletmeyi ziyaret eden Kaymakam Karataş, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Kaymakam Karataş, vatandaşlara ve esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cide’de fırtınanın oluşturduğu hasarlar tamir ediliyor Devlet tüm gücüyle sahada
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