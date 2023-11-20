Cide’de fırtınanın oluşturduğu hasarlar tamir ediliyor Devlet tüm gücüyle sahada

İlçe merkezi kadar köy ve mahallelerde de etkili olan kuvvetli fırtına, İlyasbey Limanında birçok balıkçı teksini batırdı. Limanda fırtına sonrası yaşananları anlatan Aziz Aslan, limanda bulunan birçok kayıkçı teknesinin alabora olduğunu ve battığını, limanda büyük hasar oluştuğunu söyledi.

Cide Kuşyakası Köyü sakini balıkçı Ahmet Uğur ise fırtına uyarısı sonrası teknesini güvenli yere çektiğini ancak teknenin dalgaların kurbanı olduğunu belirterek: "Azgın dalgalar teknemizi çektiğimiz yere çıkarak almış ve parçalayarak kullanılmaz hale getirmiş canımız sağ olsun" dedi.

Cide İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş, Karayolları Şube Şefi Ergin Engin ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Irmak Mahallesi'nde bulunan ve sel baskınına uğrayan bir işletmeyi ziyaret eden Kaymakam Karataş, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Kaymakam Karataş, vatandaşlara ve esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.