Çift tekercilerin “katil bariyer” isyanı

Ünlü radyocu ve motosiklet tutkunu Rauf Gerz'in cinayet gibi kazada motosikletiyle bariyerlere çarpıp hayatını kaybetmesi motorcuları isyan ettirdi. Binlerce motorcu "katil" dedikleri bariyerlerin "motorcu dostu" güvenli bariyerlere dönüştürülmesi için Kadıköy'de eylem yaptı.

Ellerinde, "Bariyerde ölmek istemiyoruz, Motorcu dostu bariyer istiyoruz, Giyotinde ölmek istemiyoruz' yazılı dövizler taşıyan motosikletçiler, 'Katil bariyere hayır' sloganları attı. Çift tekercilerin seslerini duyurmak için gerçekleştirdiği eyleme Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

"HAYATİ MESELEDİR"

Eylemin ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Bizlerin celladı olan, kayıplarımızda başrol oynayan "Katil Bariyer" dediğimiz otoyol kenarlarındaki alt kısmı açık eski tip refüj sisteminin motorcular için tehdit olduğu bir ortamdan kurtulmak istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 81 ilde motorcu dostu bariyer uygulamasına hız vereceğini öğrendik. Bu projenin hızla tamamlanması bizim için hayati meseledir" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın ardından Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, Bakan Karaismailoğlu'na motorcularla özdeşleşen buff hediye etti.

SOFUOĞLU'NDAN TAM DESTEK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve milletvekili Kenan Sofuoğlu ise, "Türkiye'de yapılan bu bariyerler özellikle otomobil sürücülerinin güvenliği için yapılıyor ama motosikletçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir güvenlik önlemi gibi esasında. Bakanımız bu konuda beni aradığında da bizim motorcular olarak en büyük derdimizin bu olduğunu söyledim. Esasında mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sıkıntıyı giderebiliriz. Marmara Otoyolu'nda daha önce müteahhitlerin yapmış olduğu bariyerlerin bir açılışını yapacağız bu bariyerler çoğalacak. Önümüzdeki yıllarda on yıllarda belki de bunun tamamını yapacağız" dedi.

"TEKERLEK SAYISI ÖNCELİK SAĞLAMAZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik bilinç istiyor, dikkat istiyor. Bu bilinci dikkati sağlamak için her türlü eğitime, platforma, etkinliklere tamamıyla destek vereceğiz ve katılacağız. Teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik sağlamaz ve ayrıcalık sağlamaz. O yüzden iki teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Bizler Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerin uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugün 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yıl da 42 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki bunu çok çok da artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZLERİ DİNLEMESİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Rauf Gerz'in de başkanlık yaptığı Supereva Riders Kulübü Başkanı Muhammet Kurt "Rauf Ağabey bizim kulübün ilk başkanlarındandı. Her şeyimiz, canımız ciğerimizdi. Rauf'un motor üzerinde en az 500 kilometrelik bir sürüş tecrübesi vardı. Her zaman bizleri sürüş güvenliği konusunda uyarırdı. Ancak bunlar bir yere kadar yeterli olabiliyor. Hem motosikletçilerin kendini eğitmesi gerekiyor, hem de yasaların trafik güvenliğini düzenleyecek şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Bugün de motorcular olarak bir araya geldik ancak bu sıkıntılarımız ölümlerle gündeme gelip tekrar unutuluyor. Gerçek bir çözüm, farkındalık yaratmak için bunun gibi organizasyonların sıkça yapılması gerekiyor. Sayın bakanın da gelip bizleri dinlemesi çok önemliydi" dedi.

BAKAN İLK KEZ ÇİFT TEKER ÜSTÜNDE

Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli sporcu ve milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun motosikletine bindi. Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde motorcu dostu bariyerlerin açılışını gerçekleştirmek için Sofuoğlu'nun arkasına oturdu. Hayatında ilk defa motosiklete bindiğini belirten Karaismailoğlu, Sofuoğlu'na güvendiğini belirterek heyecan dahi kapılmadığını söyledi.