Çiftçi hasada, ÇAYKUR alıma başladı; Üreticinin keyfi yerinde

Doğu Karadeniz'de 2026 yılı yaş çay sezonunun açılması ile üreticiler, hasat için çay bahçelerine girdi. Bölgede son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle mayıs sürgününde 10-12 günlük gecikme yaşandı.

KAMPANYA AÇILDI

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından gerçekleştirilen yaş çay üretiminde, ÇAYKUR 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alım kampanyasını açtığını duyurdu.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede birinci sürgün gecikirken, geçmiş yıllarda makasla yapılan hasadın yerini son dönemde yaygınlaşan akülü çay toplama motorları aldı. Üreticilerin yamaç arazilerdeki hasat mesaisi, dronla havadan görüntülendi.

Soğuk havanın sürgünü geciktirdiğini ancak rekolteden umutlu olduklarını dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Havaların soğuk gittiği aşikar; çayda 10-12 günlük bir gecikme var ve yavaştan bir hasat başladı. Soğuk havaları geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Çok şükür bu yıl çay filiz vermeden soğuk hava etkili oldu. Geçen yıl soğuklardan kaynaklı don ve yanma yaşanmış, rekoltede yüzde 10-12 gibi bir düşüş olmuştu. Bu yılsa çay arazilerinde aşırı bir yanma gözlemlemiyoruz. İnşallah çayımız biraz geç geldi ama bu yıl iyi bir rekolte yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Genç üreticilerden Ceyhun Can Kurt ise çay tarımının karlı bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Hava çok güzel olduğu için bahçeye girip, çayımızı topladık ve özel sektöre sattık. Herkes kendi çayını toplasın. Ben çay toplamayı seviyorum, bu işte çok para var" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI'

Hasadın gecikmesine değinen üretici Ümmühan Kanbur, "Çay soğuktan dolayı olgunlaşamadı ve biraz geç kaldı. Biz dün başladık, bugün de kampanya açıldı, mutluyuz. Çay, Rize'nin en büyük gelir kaynağı. 30-35 gün boyunca tarladayız" dedi.

Erol Yılmaz da "Kampanya açıldı, biz de hasada başladık. Havalar soğuk gittiği için mayıs çayı biraz zayıf ve geç kaldı" diye konuştu. DHA