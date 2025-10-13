Çiftçinin umudu kanola oldu

Edirne'de geçen yaz yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık, ayçiçeği üretiminde verim kaybına yol açtı. İklim değişikliği nedeniyle bölgedeki yağış miktarının azalması, birçok göl ve barajın kuruma noktasına gelmesine neden oldu. Bu durum, özellikle suya ihtiyaç duyan ayçiçeği üreticilerini alternatif ürün arayışına itti. Kuraklıktan olumsuz etkilenen üreticiler, dayanıklılığı ve verimliliğiyle öne çıkan kanola ekimine yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne'de 600 üreticiye Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 12 bin 800 kilogram kanola tohumu dağıttı. Bakanlık ve çiftçiler arasında yüzde 50-50 paylaşımla gerçekleştirilen bu destekle, kanola ekili alanın 26 bin dekara ulaşması hedefleniyor.Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, son iki yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, "Ayçiçeğinde verim düştü, bu yüzden üreticiler kanola ekimine yöneldi. 2024 yılında 27 bin dekarda kanola ekimi yapıldı, yaklaşık 8 bin 700 ton ürün alındı. Kanola ekim alanını iki katına çıkarmak istiyoruz" dedi. Küçükdöllük köyünden çiftçi Mehmet Taşkın da kanolanın ayçiçeğine göre daha verimli ve kuraklığa dayanıklı olduğunu vurgulayarak, devletin sağladığı tohum desteğinin çiftçilere önemli katkı sağladığını söyledi. Bakanlık, kanola üretimini artırarak Türkiye'nin yağ açığını kapatmayı ve üreticilerin gelirini yükseltmeyi amaçlıyor.