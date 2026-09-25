Çiftin ölümünde siyanür şüphesi

Karaman'da yaşayan Namık ve Fatma Özcan çifti evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu buldu. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan'ı ise yatak odasında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlenirken, daireden gelen kimyasal koku nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınarak apartman tahliye edildi. Polisin olay yerinde özel cihazlarla yaptığı incelemelerde, katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar bulundu. Kimyasal maddeler incelenmek üzere laboratuvara gönderilirken, üzerinde 'Evde siyanür var eşyalara dokunmayın' yazılı bir kağıt bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, dışarıdan üçüncü bir kişinin müdahalesinin bulunmadığı belirtildi. Boya ustası Namık Özcan'ın evde bulunan kimyasal madde ile eşini öldürüp ardından kendi yaşamına son vermiş olabileceği, notu da okuldan gelecek çocuklarının bir şeye dokunmaması için bıraktıkları düşünüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör