Çiftlikten Albino Bengal kaplanı çıktı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orman Bakanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarla İstanbul Silivri Ortaköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.S.'nin çiftliğinde arama yaptı. Çiftlikte, evde beslenmesi yasak olan ve dünyada çok az sayıda bulunan 4 aylık albino Bengal kaplanı yavrusu ile makak maymunu bulundu. 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek olan albino Bengal kaplanı ve mamak maymunu, bir süre Polonezköy Hayvan Parkı'nda misafir edilecek.Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı yetkilisi Cem Sanlı, "Ben de ilk kez albino Bengal kaplanı gördüm. Bengal kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan'da 5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 binde bir yavru demek neredeyse imkânsız gibi bir şey. Tahminen 4 aylıktır. Renkleri onların kamufle olmasına engel olduğu için avlanamıyorlar. Dolayısıyla doğada da bunlara pek rastlanmaz. Maymunumuz ise çiftleşme döneminde saldırganlaştığı için evde bakılması doğru değil" dedi.SABAH