Çiğ Köfteci’deki kavgadan “Torpil” çıktı!

İstanbul Emniyeti'nin "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" soruşturması Şişli İlçesi'nde "Çiğ Köfteci" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde E.O., M.T.K. ve F.E. isimli yaşları 18'den küçük olan üç çocuğun zorla alıkonulması üzerine açıldı. Yapılan araştırmalarda; iş yeri sahipleri Y.E.İ., E.İ. ve Y.İ.'nin; yaşları 18'den küçük olan üç çocuğu sürekli olarak iş yerlerine torpil atarak müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle iş yerlerinde alıkoydukları belirlendi. Üç şüpheli de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çocukları darbedip bodruma kilitlediler! Çiğköftecide yaşanan dehşet anları kamerada | Video

"Kasten Yaralama" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen üç şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocukların söz konusu iş yerine torpil attıkları ve olayın yaşandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.