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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:07

Çiğ Köfteci’deki kavgadan “Torpil” çıktı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çiğ Köfteci’deki kavgadan “Torpil” çıktı!

İş yerlerine torpil atarak müşterilerini rahatsız ettiklerini iddia ettikleri üç çocuğu iş yerlerinde zorla alıkoyan üç kişi yakalandı. Çocukların söz konusu iş yerine torpil attıkları ve olayın yaşandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyeti'nin "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" soruşturması Şişli İlçesi'nde "Çiğ Köfteci" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde E.O., M.T.K. ve F.E. isimli yaşları 18'den küçük olan üç çocuğun zorla alıkonulması üzerine açıldı. Yapılan araştırmalarda; iş yeri sahipleri Y.E.İ., E.İ. ve Y.İ.'nin; yaşları 18'den küçük olan üç çocuğu sürekli olarak iş yerlerine torpil atarak müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle iş yerlerinde alıkoydukları belirlendi. Üç şüpheli de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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"Kasten Yaralama" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen üç şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocukların söz konusu iş yerine torpil attıkları ve olayın yaşandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Çiğ Köfteci’deki kavgadan “Torpil” çıktı!
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