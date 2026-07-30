Ciğerimiz yanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını sürerken, dün de Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınları çıktı. Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını sonrası devlet hastanesi ile 121 evden 202 vatandaş tahliye edildi.

5 UÇAK, 18 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde zirai alanda yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan alevlere 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans ile müdahale edildi. Yangının tehdit ettiği Seydikemer Devlet Hastanesi ile 121 ev boşaltılırken, 202 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi. 45 hasta, Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya- Seydikemer karayolu ulaşıma kapanırken, dumandan etkilenen bir kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAŞ VE KUMLUCA'DA YANGIN

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde önceki gün sıkan orman yangını, dün de devam etti. Gece boyunca yangına, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale sabaha kadar aralıksız sürdü. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden alevlere, dün sabah saat 06.00'dan itibaren, havadan 6 helikopter ve 3 uçak ile de müdahaleye başlandı. Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırlarındaki Olympos bölgesinde de dün yangın çıktı. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle Olimpos'u tehdit eden alevler nedeniyle Yazır Mahallesi'nde 50 ev boşaltıldı, tahliye edilen 10 ev yandı. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı. Yangın nedeniyle D-400 Antalya-Kumluca karayolu da trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de de dün gece başlayan orman yangını, Fakırcalı'nın ardından Beldibi Mahallesi'ne de sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilecek.

210 EV TAHLİYE EDİLDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Antandros Antik Kenti kazı alanı yakınlarında, dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalara 6 uçak, 5 helikopter de katılıyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında alevlerle burun buruna kalma tehlikesi yaşayan 210 evin tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangında ise köyde bulunan özel yaşlı bakım merkezindeki vatandaşlar tedbir olarak tahliye edildi.

7 BÖLGEDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesi ile Demre ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü. Toplam 6 hektar ormanlık alan zarar gördü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ile Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. Öte yandan Bilecik, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü ile Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

3 GÜN FÖN SICAKLARI ETKİLİ OLACAK

Antalya Valiliği, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya, Budur ve Isparta'da 3 gün boyunca kuzeyden 70-80 kilometre hızla esen sıcak havanın etkili olacağını, sıcaklıkların gece 33, gündüz 44 dereceye ulaşacağını belirterek, "Kuzeyden esen sert sıcak ve kuru hava en küçük kıvılcımı alev topuna çevirir" diyerek uyardı.



YUMAKLI: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen, Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör