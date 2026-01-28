Ciğerimizi yaktılar hesap versinler

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ocak'ta meydana gelen olayda bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda müşteri Mustafa Bahri Cingöz'ün öldürülmesinin ardından aile isyan etti.Kardeşinin zaman zaman olayın yaşandığı kafede arkadaşları ile oturduğunu söyleyen Cingöz, "Olay akşamı da arkadaşları ile kafede oturmuşlar. Sonra diğer yaralı Sinan ile kapının önünde sohbet ediyorlarmış. Bu şüpheli kardeşler kafede tartıştıktan sonra babalarını aramışlar. Babaları da kafenin önüne gelerek silahla ateş etmiş. Arkadaşının kafasını sıyıran kurşun kardeşime isabet etmiş. Maalesef kardeşimi kara toprağa verdik. Biz bu kişileri hiç tanımıyoruz. Kardeşim güler yüzlü, herkesçe sevilen bir çocuktu. Tarım aletleri kullanıp parasını kazanırdı. Suçsuz günahsız kardeşimi hayattan kopardılar. Tek suçu orada olmaktı. Bizim ciğerimizi yaktılar. Orada birçok kişi ölebilir, birçok kişinin evine ateş düşebilirdi. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum" dedi. Kafede bulunan Mevlüt Zengin'le (22) kız meselesi nedeniyle husumetli olan Fahrettin Karaca (22) ve kardeşi Kazım Karaca (21) kavga etmeye başlamış, sonradan dahil olan baba Serhat Karaca'nın (48) açtığı ateşle Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetmlişti. Şüpheliler olay sonrası tutuklandı.