Ciğerlerimiz yandı: Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 450 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangın da 4. gününde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Ayrıca Bakan Yumaklı, dışarıda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verilecek davranışlardan kaçınılması ve en ufak bir duman veya alev görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi çağrısında da bulundu.

ELAZIĞ'DA YANGIN ÇIKTI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında dün orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YASAĞA RAĞMEN DUYARSIZLIK

Ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, yangın riskine rağmen bazı duyarsız kişilerin ağaçların altında piknik yapıp, ateş yakarak 3 bin 782 lira cezayı umursamadan mangal kömürünü bıraktığı, 8 bin 700 cezaya aldırmadan çöpleri çevreye attığı görüldü. Orman yangını için tehlikeli alanda ateş yakma ve piknik yasağını belirten uyarı tabelasının yakınında taşlarla oluşturulan mangal alanları da dikkati çekti.