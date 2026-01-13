Çığır açan çalışma: Yemeklerin tadı tabaklarda gizli

Akademisyenler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde füzyon mutfak alanında çalışan şefler ve seramik tasarımcılarıyla görüşerek yaptıkları araştırmayla, yemeğin algılanan lezzeti üzerinde tabak tasarımının etkilerini inceledi. Yemeğin lezzeti yalnızca kullanılan malzemelerle ya da pişirme tekniğiyle sınırlı değil. Tabağın rengi, dokusu, formu hatta ağırlığı bile sofradaki tadı değiştiriyor. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nden Prof. Efe Türkel ile Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi Gözde Ecem Atıcı da katkı sundu. Elde edilen bulgular, tabağın yemeğin algılanan tadını, kalitesini ve hatta psikolojik etkisini değiştirdiğini ortaya koydu. Çalışma, Türkiye'de bu kapsamda yapılan ilk detaylı akademik araştırma olma özelliğiyle dikkat çekti. Araştırma kapsamında literatür taraması ve saha verileriyle birlikte dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Buna göre beyaz ve yuvarlak tabaklar tatlılık algısını artırırken, siyah tabaklar yemeği daha yoğun ve daha az tatlı hissettiriyor.

TABAĞIN AĞIRLIĞI KALİTE GÖSTERGESİ

Mat yüzeyli tabaklar sosyal medyada daha estetik algılanıyor ve restoranlar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Sert dokulu tabaklar yiyecekleri daha çıtır ve keskin algılatırken, yumuşak dokulu tabaklar daha tatlı ve yumuşak bir his oluşturuyor. Tabağın ağırlığı ise kalite algısını doğrudan etkiliyor. Ağır tabaklar daha değerli bulunuyor. Şeflerden biri, yemeğin sadece yüzde 30'unun tat olduğunu, geri kalan kısmın tabak, ışık, mekân ve atmosferle şekillendiğini ifade etti. Araştırma, lezzetin yalnızca mutfakta değil, tabakta da şekillendiğini ortaya koyarak gastronomi dünyasına yeni bir perspektif sundu.