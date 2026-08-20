Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın makam aracına silahlı saldırı! Şüpheli gözaltında

Çiğli Belediyesi otoparkına çalıntı motosikletle gelen 21 yaşındaki şüpheli K.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş etti. Şans eseri araç içinde Başkan Yıldız ya da başka biri bulunmazken, yaralanan ya da ölen kimse olmadı. Makam aracında maddi hasar meydana geldi. Şüpheli K.S. olayın ardından çalıntı motosikletle kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler şüpheli K.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyette ifade alma işlemleri sürürken, tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör